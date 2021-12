Scende il livello dei fiumi a Senigallia, riaprono strade e attività commerciali

SENIGALLIA – La città tira un sospiro di sollievo. Dopo una nottata e soprattutto la mattinata di oggi, sabato 11 dicembre, passata a guardare il livello dei fiumi Misa e Cesano crescere fino alla soglia di allarme, finalmente si riaprono le strade e le attività commerciali chiuse per l’alto rischio di esondazione. Ore intense quelle passate dalla popolazione di Senigallia e dei comuni limitrofi dove si è abbattuta con tutta la sua forza l’ondata di maltempo prevista dalla protezione civile regionale.

Disagi si sono registrati un po’ ovunque ma, alla fine dei conti, a parte qualche tracimazione di lieve entità soprattutto nell’entroterra, i fiumi non sono esondati: gli allagamenti registrati in zona portuale sono dovuti alla pressione dell’acqua che è praticamente fuoriuscita dai tombini delle vie e dei sottopassi adiacenti al Misa, come in via Dogana Vecchia, via Perilli e via Bovio e Minghetti. Proprio nel sottopasso di via Perilli è rimasta bloccata un’automobile dove un imprudente conducente sperava di riuscire a passare, peraltro contromano, disattendendo alle indicazioni che da ore circolavano. Alla fine è riuscito a uscire dall’abitacolo e spostarsi dalla zona a piedi.

Sono state evacuate e ospitate per ore nei locali del seminario vescovile di via Cellini, invece, alcune persone malate o disabili che risiedono al piano terra di abitazioni situate in zone a rischio esondazione. Grazie al coordinamento dei servizi sociali dell’Unione dei comuni “Le terre della marca senone” e all’operatività della Caritas e del comitato cittadino della Croce Rossa Italiana è stato organizzato il trasporto, il pasto e l’ospitalità. Nel pomeriggio tardo potranno rientrare a casa.

Il livello dei fiumi Misa e Cesano, grazie al miglioramento del meteo e alla pioggia che ha smesso di scendere sia in città che nelle zone dell’entroterra vallivo, sta diminuendo. Il Sindaco ha disposto la riapertura delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e degli uffici pubblici, presenti su tutto il territorio comunale. Il previsto mercato domenicale si svolgerà regolarmente, così come il centro screening di tamponi molecolari ubicato nell’antistadio del Bianchelli svolgerà domani, domenica 12 dicembre, l’attività come da programma previsto dal Distretto sanitario.

Rimane però la paura ogni volta che piove. E non è solo il titolo di una pubblicazione fotografica nei mesi successivi all’alluvione del 2014: è l’amara constatazione della pericolosità dei fiumi locali a carattere torrentizio – dove solo un’adeguata e continua manutenzione può ridurre i rischi di un’esondazione – così come dell’aumentata frequenza di certi fenomeni meteorologici, a causa dei cambiamenti climatici in atto.