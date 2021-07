Senigallia, scappano i commercianti ambulanti abusivi alla vista degli agenti

Svolti altri controlli da parte della Polizia locale sulla spiaggia di velluto, dove sono stati recuperati oltre 600 oggetti abbandonati in spiaggia da venditori non autorizzati

SENIGALLIA – Ancora servizi per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale sulla spiaggia di Senigallia. La Polizia Locale ha infatti effettuato ieri mattina, 20 luglio, dei controlli mirati lungo il litorale sud, rinvenendo diversa merce abbandonata sull’arenile, ma senza riuscire a identificare i commercianti ambulanti non autorizzati.

Gli agenti sono arrivati a recuperare ben 670 prodotti di bigiotteria e chincaglieria varia, nella zona del Ponte rosso, sul lungomare Alighieri. Tutti gli oggetti recuperati erano stati abbandonati da quanti, alla vista della polizia, hanno preferito darsela a gambe e lasciare la merce anziché subire il verbale. La multa, infatti, arriva anche a 5mila euro.

Servizi di controllo come questo pongono nuovamente in luce il fenomeno dell’abusivismo commerciale: tanti imprenditori e associazioni di categoria si sono espressi più volte con giudizi di netta condanna, in quanto comportamenti lesivi di quelle realtà che operano nel rispetto delle leggi. I commercianti ambulanti autorizzati alla vendita in spiaggia per l’estate 2021 dall’amministrazione comunale senigalliese sono soltanto dieci, quelli che non scappano di fronte ai controlli.