Senigallia, la sanità pubblica nel mirino di comitati e opposizione

SENIGALLIA – L’attività dell’ospedale cittadino, le sue risorse umane e tecnologiche, le liste di attesa e i posti letto tra terapia intensiva e subintensiva tornano al centro del dibattito cittadino. Su questi argomenti sono intervenuti infatti i componenti del “Comitato cittadino a difesa dell’ospedale di Senigallia”, il Movimento 5 Stelle, Riccardo Pizzi dell’osservatorio sulla sanità e Gennaro Campanile, candidato per la lista civica “AmoSenigallia”. Un’attenzione trasversale si potrebbe dire sulla situazione post emergenza covid con l’auspicio di tornare velocemente alla normalità e, se possibile, migliorare le criticità evidenziate in questi ultimi mesi.

Critici rispetto alle scelte della politica senigalliese è il Comitato cittadino a difesa dell’ospedale di Senigallia che torna sulla questione delle liste di attesa, azzerate per quanto riguarda le attività non urgenti per via della crisi legata al coronavirus e ancora lontane dall’essere ripristinate. «Per noi cittadini, che a causa del Covid19 abbiamo visto azzerate le prenotazioni fatte con grossi sacrifici addirittura un anno fa, che misure si stanno prendendo? Sanno Ceriscioli, Volpini e Mangialardi che sono state tutte annullate le attività chirurgiche e ambulatoriali e che dopo aver aspettato anche un anno, alle volte anche oltre, per una prestazione sanitaria dobbiamo ripresentarci al cup fisicamente, perché oberato di telefonate, e ricominciare tutto l’iter daccapo aspettando ancora un altro anno, a meno che si richieda una prenotazione a pagamento?».

Un disagio aumentato anche dal sapere che a Senigallia non verranno aumentati i posti letto di terapia intensiva come invece avverrà per altre realtà: «Attualmente per esempio assistiamo ad una esaltazione di Fabriano e Jesi, con Senigallia scomparsa dalla prospettiva di potenziamento sanitario Regionale. A Fabriano sono state appaltate 4 nuove sale operatorie, a Senigallia niente; a Jesi sono stati implementati 7 posti di terapia intensiva per l’emergenza covid, a Senigallia invece posti di sub intensiva».

Oltre ai posti letto, il comitato sottolinea la carenza di personale, fatto che limiterebbe anche la ripresa delle attività chirurgiche. «L’ortopedia è accorpata in parte con la chirurgia generale, ciò significa meno posti letto e quindi meno sale operatorie; con il conseguente aumento delle liste d’attesa. L’alternativa? Spostare le sedute operatorie a Fabriano. L’otorinolaringoiatria, con più di un anno di attesa sugli interventi chirurgici cosa fa? Pare che la direzione medica abbia appena deciso che l’attività chirurgica vada trasferita a Fabriano. L’oculistica? Pare non abbia avuto ancora disponibilità per la ripresa della sala operatoria… E così Fabriano, improvvisamente diventa “polo chirurgico per l’Area Vasta 2”, a discapito di Senigallia».