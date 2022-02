La sana alternanza scuola lavoro: studenti diventano insegnanti di italiano

Il progetto è in fase di avvio a Senigallia, presso lo spazio Arvultùra: i ragazzi del liceo linguistico Medi saranno i docenti di italiano per stranieri alla Penny Wirton

SENIGALLIA – L’idea è semplice: chi impara può insegnare ciò che ha appreso. E per gli studenti del liceo linguistico Medi di Senigallia si tratta di un’occasione anche per fare del sano volontariato. L’iniziativa è della scuola d’italiano Penny Wirton di Senigallia che dal mese di marzo avrà – grazie a un progetto nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro – nuovi insegnanti per gli studenti di nazionalità straniera che vogliono apprendere l’italiano, la lingua del paese in cui vivono.

Dunque studenti, ma allo stesso tempo docenti. Se è vero che imparare e insegnare vanno di pari passo; se è vero che un ottimo insegnante è colui che impara ogni giorno da chi ha di fronte, allora le premesse ci sono tutte per un’esperienza di alto livello. Gli studenti del liceo linguistico inizieranno un percorso formativo e di crescita personale grazie alla collaborazione con la scuola Penny Wirton, fatta di volontari che parlano italiano e che hanno deciso di insegnare agli stranieri la lingua senza classi né voti.

L’apprendimento avviene mettendosi al pari livello, studente e insegnante, per far risaltare innanzitutto i rapporti umani, le conoscenze e sensazioni da condividere che emergono con lo scambio in lingua e grammatica. Nello spazio autogestito Arvultùra ogni lunedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00, i liceali dovranno insegnare a Mohamed quando mettere l’accento sulla “e” e a Fares, che parla solo arabo, come fare per pronunciare la “p”, nonostante la sua lingua non abbia questo suono e per questo legge sempre “bizza” invece di “pizza”. Inoltre, con questa esperienza gli studenti del Liceo entreranno a far parte di una scuola che si alimenta e cresce grazie alle persone che la vivono. Potranno dare un contributo attivo nella realizzazione delle attività e dei progetti e continuare così a tessere legami sociali e mettere in contatto realtà differenti.

Entreranno anche nella rete di scuole che fanno della relazione, dello scambio e dell’inclusione i valori su cui fondare l’insegnamento della lingua italiana. Nel 2008 Anna Luce Lenzi e Eraldo Affinati hanno aperto la prima scuola Penny Wirton a Roma, proponendo il metodo di insegnamento uno a uno come modalità per partire dai bisogni di ciascuno per adattare la didattica, per conoscersi e fare amicizia. Negli anni le scuole Penny Wirton si sono diffuse in tutta Italia, arrivando fino a Senigallia nel febbraio del 2019.

Oltre ai corsi di italiano con metodo uno a uno, la scuola Penny Wirton di Senigallia ha organizzato momenti conviviali in cui incontrarsi accompagnati da musiche e cibi da tutto il mondo, presentazioni di libri e concerti, visite a mostre e alla città, laboratori ludici attraverso i quali imparare l’italiano divertendosi.