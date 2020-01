San Valentino: Senigallia per tre giorni città dell’amore

SENIGALLIA – La città della spiaggia di velluto si colora di rosso per un San Valentino che dura tre giorni, totalmente dedicati agli innamorati. L’evento, titolato “San Valentino a Senigallia”, si terrà nel weekend dal 14 al 16 febbraio ed avrà come principale location la scenografica piazza Garibaldi, già apprezzata da molti turisti per la speciale atmosfera creata dal cielo stellato, dove verrà allestito un cuore tridimensionale.

Entusiasta ne parla il sindaco Maurizio Mangialardi: «Le coppie di innamorati potranno immortalare il loro amore e condividerlo sui principali social network utilizzando l’hashtag #SenigalliaSelfiedelCuore. Per i più romantici inoltre il programma prevede una serie di imperdibili appuntamenti dedicati alla musica e alla danza».

Si apre il sipario proprio venerdì 14 alle 16:30, per l’inaugurazione della mostra “Un matrimonio da favola. Le nozze reali di Harry e Meghan nelle foto di Guido Calamosca” a Palazzetto Baviera, aperta al pubblico, anche nei giorni successivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Ma un San Valentino di tutto rispetto non può mancare di una colonna sonora: per questo, alle 18:30 piazza Garibaldi si riempirà delle note dei musicisti Martina Filottrani e Marco Leoni, con il concerto-esibizione “Un pianoforte sotto le stelle” a cura della Scuola di Musica Bettino Padovano.

Sabato 15 sarà il giorno dedicato agli amanti delle arti visive: alle ore 16:30 a Palazzetto Baviera, visita guidata alla mostra “Amori diversi” a cura di Giuseppe Lepore, che illustrerà le storie d’amore negli stucchi cinquecenteschi realizzati dal Brandani. Alle ore 17:30, nella sala Visionaria (ex Ostello), si terrà la visita tattile alla mostra “L’Italia riciclata” a cura del Museo Tattile Statale Omero (orario di apertura 17-19). Il sabato pomeriggio si chiuderà poi con l’esibizione di danza “Il passo dell’amore”, a cura della Scuola “Danza in Scena”. Inizio previsto alle 18:30 in piazza Garibaldi.

Domenica 16 sarà la volta degli incontri culturali: alle 17 nella sala conferenze di Palazzetto Baviera si svolgerà “Fascinator – Toccata e fuga a Windsor” con Guido Calamosca e Giorgia Olivieri. Ma tra le iniziative su cui l’Amministrazione comunale ha più puntato va segnalata la conferenza di domenica 16 alle 17, presso la Chiesa della Croce. Tenuta da Donato Mori e titolata “Le reliquie di San Valentino a Senigallia”, sarà interamente dedicata alla storia dei resti del Santo, da anni conservati nelle chiese senigalliesi del Carmine e della Croce. Chiusura a passi di tango con l’esibizione a cura dell’Associazione Sena Tango Senigallia, ore 18:30, sempre nella “piazza del cuore”.

Se è vero che l’accostamento amore-food ha sempre sicuro successo, nei ristoranti della città, durante le tre serate, un menu speciale sarà dedicato alle coppie di innamorati e verrà riservato ai clienti un omaggio gastronomico.