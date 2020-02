Per San Valentino Senigallia si trasforma nella città dell’amore

SENIGALLIA – Tutto pronto per festeggiare San Valentino sulla spiaggia di velluto. In piazza Garibaldi è stata allestita “La panchina degli innamorati”, dove a fare cornice ad una panchina è un’installazione luminosa (3×3 mt) a forma di cuore. “Love is in the air! anche in corso 2 Giugno illuminato da cuori rossi. Tante anche le vetrine a tema ed i menù ispirati a San Valentino proposti dai ristoranti del centro storico.

«Oltre al suggestivo cielo stellato che ha incantato migliaia di visitatori e turisti durante le festività natalizie – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – a rendere ancora più magica l’atmosfera ci sarà un cuore tridimensionale dove le coppie di innamorati potranno immortalare il loro amore e condividerlo sui principali social network utilizzando l’hashtag #SenigalliaSelfiedelCuore. Per i più romantici, poi, il programma prevede una serie di imperdibili appuntamenti dedicati alla musica e alla danza».

Tante le iniziative organizzate: venerdì 14, alle 16.30 a Palazzetto Baviera, sarà inaugurata la mostra “Un matrimonio da favola. Le nozze reali di Harry e Meghan nelle foto di Guido Calamosca” (Orario di apertura 10-13 e 15-20). Alle 18.30, invece, in piazza Garibaldi si terrà l’esibizione “Un pianoforte sotto le stelle” con Martina Filottrani e Marco Leoni, a cura della Scuola di Musica Bettino Padovano.

Senigallia diventa la “città dell’amore”

Saranno tre i giorni che Senigallia dedica alla festa degli innamorati: un altro importante appuntamento è in programma domenica alle 18, alla Chiesa della Croce, ci sarà la già citata conferenza di Donato Mori sul tema “Le reliquie di San Valentino a Senigallia”. La giornata si concluderà alle ore 18.30 a Piazza Garibaldi con l’esibizione di Tango “Il passo dell’amore”, a cura dell’Associazione Sena Tango Senigallia.