SENIGALLIA – Gremito l’auditorium san Rocco di Senigallia per l’ultimo saluto a Pegah Naddafi, la giovane investita e uccisa poco prima di mezzanotte tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio a Mestre, a poche centinaia di metri da casa. Tante le persone – iraniane, italiane ma non solo, stavolta davvero senza distinzioni di alcun genere – che si sono strette attorno alla famiglia durante il funerale svolto in forma laica.

Diverse persone – conoscenti della giovane e della famiglia – non sono riuscite a entrare nel locale messo a disposizione dall’amministrazione comunale, di cui era presente il sindaco Maurizio Mangialardi. Proprio il primo cittadino ha voluto sottolineare l’abbraccio dell’intera comunità senigalliese: di questo affetto la stessa famiglia si è detta sorpresa, ringraziando gli intervenuti. «Non ci aspettavamo tutta questa vicinanza» ha detto la mamma Sepideh con voce interrotta dal pianto.

Commosso anche il ricordo degli amici della giovane 29enne Pegah, che si trovava in via Vespucci quando è stata travolta da un’auto il cui conducente è risultato negativo all’alcoltest. Amici che, come lei, sono figli di iraniani ormai da anni trapiantatisi in Italia: hanno sottolineato il suo carattere solare, il sorriso contagioso, il suo impegno nel lavoro e nello studio.

Iscritta all’università Ca’ Foscari di Venezia, parlava ben sei lingue ed era in procinto di discutere la tesi di laurea. Dall’ateneo veneto è stato comunicato alla famiglia che le verrà comunque conferita la laurea, notizia che il padre Kamyar ha voluto condividere durante il funerale e che è stata accompagnata da un sentito applauso.

Il corteo funebre

Un composto corteo funebre ha poi seguito la bara fino a via Maierini, scortata dalla Polizia locale senigalliese, prima dell’ultimo viaggio di Pegah, quello al cimitero maggiore Le Grazie, a Senigallia, dove avverrà la tumulazione.