Salta il presepe vivente a Barbara ma comune e proloco corrono ai ripari

Per queste festività natalizie, si è corsi ai ripari con presepi diffusi in centro storico, sagome nella consueta grotta due alberi con le luci

BARBARA – Questo natale sarà indubbiamente diverso dagli altri anni. Nonostante ciò, il Comune di Barbara non ha voluto fare mancare il clima natalizio per cui non ha rinunciato al celebre appuntamento dell’accensione dell’albero di natale presso il monumento ai caduti.

Ma con lo spirito più festoso possibile e con l’augurio di portare un po’ di luce in questo momento buio e difficile, è stato allestito e acceso un secondo albero; unico per la sua posizione, ovvero nella fontana della rotatoria, in direzione di Via F.lli Kennedy.

Purtroppo quest’anno, per le norme anti covid che vietano gli assembramenti, è saltato l’atteso appuntamento con lo storico presepe vivente organizzato dalla Proloco di Barbara. Una tradizione che affonda le sue radici nel lontano 1972. Anche in questo caso tuttavia, Comune e Proloco sono corse ai ripari, realizzando e posizionando nella grotta del presepe, le sagome di cartone che raffigurano la natività di Gesù, per mantenere così viva una bella tradizione.

Non mancano inoltre alcuni piccoli presepi allestiti nelle finestre del centro storico, per ricreare una magica e suggestiva atmosfera natalizia che coinvolga più zone del paese.