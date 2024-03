Senigallia: sale sull’autobus senza biglietto ma con un grosso coltello, denunciato

L'uomo ha tentato anche la fuga alla vista degli agenti di polizia. Nei guai anche un altro soggetto in possesso di un tirapugni in metallo

SENIGALLIA – Sono due le persone denunciate dagli agenti del commissariato cittadino per porto abusivo di armi. In particolare due giovani stranieri sono stati trovati in possesso di un grosso coltello e di un tirapugni, entrambi poi finiti sotto sequestro. Gli episodi risalgono ai giorni scorsi quando era in atto un servizio di controllo del territorio da parte dei poliziotti della squadra volante.

Il primo è avvenuto su un autobus del trasporto pubblico locale, dove un giovane senegalese è stato trovato privo del biglietto. Il controllore ha quindi iniziato a raccogliere le generalità ma, trovando l’opposizione del soggetto, ha chiamato il 112. La pantera è giunta sul posto: quando gli operatori sono arrivati, il giovane – che ancora si rifiutava di fornire le generalità – ha tentato la fuga strattonando i poliziotti, pur senza riuscirvi. Bloccato immediatamente, è stato quindi portato in commissariato per l’identificazione e sottoposto a controllo da cui è emerso che nello zaino che portava con sé era nascosto un grosso coltello da cucina, circa 20 centimetri di sola lama, della cui presenza non poteva fornire alcun giustificato motivo. Da qui la denuncia.

L’altro episodio ha riguardato un ventenne albanese, fermato per un normale controllo stradale quando era in auto con un ragazzo anch’egli residente ad Ancona. Dall’ispezione è emerso un tirapugni in metallo di cui ne è vietato il porto. Anche in questo caso è scattato il sequestro dell’arma e la denuncia a piede libero per porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Come per il soggetto di origini senegalesi, anche in questo caso si tratta di un giovane già noto alle forze dell’ordine per precedenti non specifici.

Nei giorni scorsi un’altra denuncia era partita dai carabinieri che avevano colto in flagrante un soggetto di origini campane che aveva nascosto un coltello del genere proibito nella sua autovettura. Anche in questo caso è grazie ai controlli stradali che è stato reso possibile il rinvenimento dell’arma, poi sequestrata.