Rubano merce in un supermercato di Senigallia, poi litigano per non pagare: due 20enni rintracciati e denunciati dalla Polizia

SENIGALLIA – Fingono di picchiarsi per poter scappare dal supermercato con alcuni oggetti, poi rubano una moto per la fuga ma vengono rintracciati e denunciati dalla Polizia. Pomeriggio di follia quello vissuto da due giovani 20enni dell’entroterra senigalliese che hanno creato scompiglio all’interno del centro commerciale in via Abbagnano.

La segnalazione è arrivata al numero unico per le emergenze 112 e riguardava una lite in corso tra le corsie del supermercato: la responsabile ha riferito ai poliziotti che i due protagonisti dell’episodio, entrambi giovani, si erano anche impossessati di un mezzo a due ruote. Dalle immagini di videosorveglianza è stato possibile appurare che hanno iniziato a litigare nella corsia riservata alle bottiglie d’acqua dopo aver prelevato dagli scaffali delle confezioni di cibo consumate sul posto e diversi prodotti per la persona. Grazie alla lite, secondo gli agenti un modo per potersi allontanare senza pagare, i due hanno usato un motociclo per la fuga.

Grazie alle veloci indagini e alla descrizione di scooter e abbigliamento, i poliziotti hanno potuto rintracciare i due all’altezza dei giardini “Anna Frank” in via Marche, non distante dal supermercato: parzialmente recuperata la refurtiva e restituita alla responsabile dell’attività commerciale che ha sporto denuncia. I due 20enni dell’entroterra senigalliese, tra l’altro con diversi precedenti anche per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Come se non bastasse, uno è stato trovato in possesso di una forbice, poi sequestrata; il conducente dello scooter è stato invece sanzionato per oltre 5mila euro, perché guidava il mezzo che richiedeva una diversa categoria di patente, contestualmente al fermo amministrativo per tre mesi.