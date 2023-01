Rubano l’acqua con una cisterna, due denunce a Senigallia

Scoperti dalla Polizia Stradale due uomini intenti a prelevarla da un bocchettone per gli incendi: serviva per un cantiere edile al Cesano

SENIGALLIA – Pompavano l’acqua da un bocchettone d’emergenza usato dai vigili del fuoco in una cisterna su un autocarro senza averne l’autorizzazione. La rubavano per poterla utilizzare in un cantiere edile nella zona di Cesano. Per questo motivo due persone sono finite nei guai.

L’episodio è di questa mattina, 26 gennaio: due uomini – un italiano e un extracomunitari – sono stati sorpresi da pattuglia del Distaccamento Polizia stradale di Senigallia mentre erano intenti a rubare acqua da un bocchettone dei vigili del fuoco.

L’acqua veniva caricata tramite pompa idraulica su una cisterna posizionata su autocarro ma la cosa non è sfuggita agli agenti che li hanno denunciati. Inoltre sono stati posti sotto sequestro l’autocarro, la cisterna e il macchinario per pompare l’acqua.