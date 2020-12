Senigallia, ruba al supermercato del Maestrale: denunciata una 50enne

SENIGALLIA – Compra 50 euro di prodotti ma ne ruba altri per 200 euro. Per questo motivo è finita nei guai una donna domiciliata a Falconara Marittima che è stata pizzicata dalla sorveglianza del centro commerciale Il Maestrale, al Cesano di Senigallia.

La donna è stata vista aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del supermercato. Il responsabile della sicurezza, mentre teneva d’occhio la persona sospetta, ha contattato la polizia che si è portata alle casse dove è stata fermata.

Aveva pagato prodotti per circa 50 euro ma ne nascondeva altri, sia di genere alimentare che di cosmesi, per un valore ben superiore, pari a circa 200 euro. Restituita agli aventi diritto, la donna – italiana, senza precedenti – è stata portata in commissariato per la denuncia di furto aggravato.