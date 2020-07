Rotary Senigallia, al vertice c’è Rossana Berardi

SENIGALLIA – Cambio alla guida del Rotary club cittadino. Rossana Berardi è subentrata a Massimo Spadoni Santinelli al vertice del sodalizio per il prossimo anno sociale. Un anno denso di sfide, su tutte quella contro il covid-19 che già ha visto il club senigalliese impegnato a fianco dell’ospedale e del personale sanitario.

Proprio su questo punto il predecessore Spadoni ha tracciato il bilancio dell’anno trascorso illustrando le molteplici attività svolte dal club nonostante la situazione di straordinaria difficoltà dovuta alla pandemia. Pandemia che sarà al centro anche del nuovo anno sociale, con le attività presentate da Berardi, direttrice della clinica oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Tra queste il progetto Covid-19 – COnnecting VIral Districts19, per mettere in collegamento con diffusione virale online i diversi Rotary dei vari distretti. «Il progetto è stato concepito in ragione del periodo di confusione, incertezza e paura in rapporto al momento storico che stiamo vivendo, con l’obiettivo di fornire periodicamente e costantemente informazioni corrette per supportare le persone».

Il consiglio direttivo del club, oltre al past president Massimo Spadoni Santinelli, al segretario Daniele Quercetti, al tesoriere Francesco Campodonico e al prefetto Anna Rita Gabbianelli, è composto dai consiglieri Federico Biondi, Carlo Palestrini, Mario Massacesi, Giovanni Consalvo, Roberto Coppola, Massimiliano Belli, Remo Morpurgo, Gianna Prapotnich e Giuseppe Sordi.

Nuovo presidente anche per i giovani del Rotaract dove il testimone è passato da Luigi Verdini a Domitilla Giuliani mentre, alla guida dell’Interact, Christian Broccoletto subentrerà ufficialmente a Matilde Massi il 30 luglio in occasione della visita della Governatrice del Distretto Rotary 2090 anno 2020-2021 Rossella Piccirilli.