I vigili del fuoco hanno domato gli incendi in poco tempo, i carabinieri forestali stanno effettuando delle verifiche partendo da alcune segnalazioni acquisite dai colleghi della compagnia cittadina

SENIGALLIA – Giornata da bollino rosso quella di ieri, domenica 20 giugno, non solo per le alte temperature registrate ma anche per gli interventi dei vigili del fuoco finalizzati a domare alcuni roghi divampati nella zona del Rosciolo e della Cupetta. Almeno sei gli incendi, di modeste dimensioni, scoppiati nel pomeriggio.

I primi interventi sono stati registrati intorno alle ore 15, nel pieno quindi di una afosa giornata estiva, in strada del Rosciolo, la via che da Borgo Catena porta in campagna; gli ultimi sono invece delle ore 19 di una giornata fino a quell’ora senza vento e con tanto caldo.

Si è trattato di piccoli roghi divampati tutti nella stessa zona: Rosciolo, Cupetta, Scalzadonne, Casini Soccorso, e che hanno contraddistinto tutto il pomeriggio. Sono stati domati in poco tempo dai vigili del fuoco e senza alcuna problematica, ma il fatto che siano avvenuti nella stessa zona ha fatto scattare l’allarme per la possibile responsabilità di un piromane.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia cittadina che hanno effettuato alcuni accertamenti e rilevato delle segnalazioni. Sono queste informazioni la base di partenza per le indagini su questi roghi divampati a Senigallia che saranno condotte dai carabinieri forestali.

Al momento non risulta accertata l’azione di una o più persone come responsabili di questi piccoli incendi che hanno costretto i vigili del fuoco a intervenire più volte, ma le verifiche sono comunque state avviate.