Carabinieri e polizia stanno indagando su alcuni episodi avvenuti in vari punti della città ai danni dei bidoni per la raccolta differenziata

SENIGALLIA – Sono diversi i roghi avvenuti nei giorni scorsi ai danni di alcuni bidoni per la raccolta differenziata su cui stanno indagando le forze dell’ordine. Episodi probabilmente connessi, forse con gli stessi responsabili, che sono stati registrati in varie strade di Senigallia, su cui stanno eseguendo degli accertamenti sia la polizia che i carabinieri.

Il primo episodio è avvenuto tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, in via Baroccio, dove il giorno seguente, sabato scorso, se n’è verificato un altro. Nella stessa giornata, in pieno pomeriggio, è stato dato alle fiamme un bidone in via Verdi, davanti un affittacamere, mentre nel pomeriggio di domenica è successo in viale Bonopera, vicino al supermercato. L’ultimo dei roghi è stato registrato in via Chiostergi, nel centro storico di Senigallia.

Il proprietario di uno dei bidoni interessati dai roghi ha pubblicato sui social le immagini della videosorveglianza, da cui si vede un giovane arrivare in bicicletta in via Verdi, fermarsi, incendiare il cassonetto e poi andarsene, ripreso anche da alcuni amici. Dopo alcuni giorni di attesa sperando che i responsabili si facessero avanti, è scattata la denuncia ai carabinieri che hanno acquisito il filmato.

Nel frattempo anche la polizia sta cercando di risalire agli autori di un gesto simile in viale Bonopera, dove alcuni giovanissimi sembra che si siano messi addirittura in posa durante uno dei roghi ai bidoni per la differenziata. Da chiarire le motivazioni di quanto sta accadendo: si tratta di un’ultima “moda” tra i giovani – decisamente pericolosa e comunque un reato – come era quella della balena blu? Al momento si sa solo che sono coinvolti dei giovani, le cui identità potrebbero non rimanere segrete a lungo.