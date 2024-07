Rock, swing, country: Senigallia torna a ballare col Summer Jamboree

SENIGALLIA – Sono iniziati gli allestimenti per l’edizione 2024 del Summer Jamboree. Il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50 torna dal 27 luglio al 4 agosto a infiammare la già rovente estate proprio nell’anno in cui si celebrano i 70 anni di Rock’n’Roll. Era il 1954 quando Bill Haley & His Comets incisero il brano “Rock Around the Clock”, che poi nel 1955 arrivò al primo posto delle classifiche statunitensi Billboard Hot 100 restandoci otto settimane e anche di quelle di Regno Unito e Germania. I Comets si esibirono al Summer Jamboree nel 2004. Ma già in Italia il successo fu assicurato per la ripresa della canzone da parte di vari artisti, dal Quartetto Cetra a Renato Carosone, da Adriano Celentano a Renzo Arbore.

Per omaggiare il primo movimento interraziale della storia, quello da cui nacque una vera e propria rivoluzione culturale, nella musica come nella moda e nel design, arriveranno a Senigallia leggende musicali come Jay Siegel con i Tokens, e Johnny Farina. Il primo è il celebre autore di “The Lion sleeps tonight”, popolarissimo brano del 1961, che in esclusiva mondiale torna in Italia dopo 60 anni dalla trasmissione televisiva della Rai quando era numero uno in classifica. Il secondo ha chiare origini italiane ed è famosissimo per il duo Santo & Johnny e per il loro brano più celebre “Sleep walk”, una delle canzoni più conosciute di tutti i tempi.

Ma a Senigallia arriveranno anche tanti giovani artisti, pronti a portare avanti la tradizione rock, swing, western swing, country, rockabilly, rhythm’n’blues, hillbilly, doo-wop, insomma tutti i generi che hanno creato il rock e tutto ciò che il rock ha generato. Nei 9 giorni di festival – denominato la “Hottest Rockin’ Holiday on Earth” – si esibiranno decine di band da tutto il mondo dai palchi in piazza Garibaldi e sotto la rocca roveresca. Solo per fare alcuni nomi: Lewis Jordan Brown (UK), astro nascente della scena rock; gli MFC Chicken (UK), band che propone un fantastico repertorio di brani a tema chicken “pollo”; Mary Lee And Caesar’s Cowboys (ITA); il trio marchigiano Rudy Valentino e i Baleras (ITA); Los Killer Tones (MEX); Big Five (DE); Rhine Valley Ramblers (AUT); Lovesick (ITA); Los Moustros (MEX); il polistrumentista swing David Hermlin dell’omonimo trio (DE); The Hot House Combo (UK); Howlin’ Ric & The Rocketeers (UK); The Jolly Rockers feat. Greg & Max Paiella (ITA).

Musicisti da tutto il mondo dunque a Senigallia per l’edizione numero 24 del Summer Jamboree. E per il 2025 già si sta muovendo qualcosa, per celebrare più in grande l’evento che ha portato in Italia, tra gli oltre mille concerti, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, BB King. La manifestazione promossa dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona, vedrà tornare anche la band di 22 elementi Abbey Town Jump Orchestra e il Fearless David Motordrome: si tratta dell’unico motordrome funzionante rimasto in Italia datato 1937, una gigantesca “botte” di legno al cui interno sfrecciano le moto d’epoca e di cui il pubblico del Summer Jamboree si è innamorato. E ancora: l’hawaiian beach sul lungomare Mameli, le lezioni di ballo gratuite e aperte a tutti, dj set, i dopo festival alla rotonda a mare e lo spettacolo di burlesque al teatro la Fenice. Attorno alla rocca torna il villaggio con vestiti e accessori in stile, in piazza Simoncelli il parcheggio per le auto americane pre-1969, e il Walk-in Tattoo al foro annonario.

«E’ l’evento di punta per Senigallia con il quale viene promossa l’immagine della città in tutto il mondo – ha detto il sindaco Massimo Olivetti – che da anni rappresenta un importante volano turistico ed economico. Con la Regione abbiamo aperto un dialogo importante che stiamo ulteriormente sviluppando per garantire al Summer Jamboree un sostegno sempre più adeguato, già dalla prossima edizione che sarà il venticinquennale, affinché il festival abbia lo stesso riconoscimento a livello regionale di altri eventi proprio per il peso internazionale e il valore che ricopre». Una conferma di ciò si ha dal fatto che in arrivo in Italia vi sono artisti e appassionati da tutto il mondo, con una presenza crescente dal sud America e dall’Australia, oltre che dai vari paesi europei, ormai pubblico “consolidato”. Una «nuova giovinezza» hanno sottolineato gli organizzatori Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini, già al lavoro per una prossima edizione ancora più esaltante e per una convenzione con maggiori risorse economiche. Ma intanto la notizia è che non si allontanerà da Senigallia e dalle Marche.