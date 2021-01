Ritardi nei vaccini, stop alle somministrazioni nelle strutture per anziani

SENIGALLIA – Vaccini a singhiozzo per le strutture per anziani anche nella vallata del Misa e Nevola. Sono state ritardate infatti le vaccinazioni previste nelle case di riposo e residenze protette per colpa della mancata distribuzione delle dosi previste, come sta avvenendo un po’ in tutto il paese e in vari stati europei. In qualche caso si è riusciti a iniziare e terminare le somministrazioni, ma sono stati molteplici i rinvii.

A farne le spese sono tutti i calendari vaccinali, da riprogrammare perché, come riferito dal direttore del distretto sanitario senigalliese, non è certa la distribuzione dei vaccini richiesti per sopperire alle esigenze delle varie strutture per anziani e soggetti fragili di Senigallia e dei comuni dell’entroterra.

In questa situazione si trovano la fondazione Opera Pia Mastai Ferretti e la fondazione Città di Senigallia che proprio durante questa settimana avrebbero dovuto iniziare le prime vaccinazioni a personale e ospiti delle rispettive residenze per anziani.

A Ostra Vetere, dopo il focolaio di covid scoppiato una dozzina di giorni fa nella fondazione “Casa dell’Ospitalità Federico Marulli” dove sono stati contagiati una ventina di ospiti e cinque operatori, si sta ancora lavorando per tornare alla normalità. Per precauzione, coloro che non sono stati contagiati dal coronavirus sono stati trasferiti in altre strutture del comprensorio. Prima di far partire la vaccinazione, quindi si dovrà attendere che si ristabilizzi la situazione all’interno della casa dell’ospitalità montenovese.

Stessa situazione a Morro d’Alba, dove si sta lavorando ancora per superare il momento di criticità dovuto al diffondersi del contagio da covid tra quasi tutti gli ospiti e alcuni operatori sanitari della struttura. Anche in questo caso, solo quando i tamponi saranno tornati negativi si potrà riprogrammare il calendario vaccinale sia agli anziani che al personale.

La residenza per anziani S.Maria Goretti di Corinaldo

Controcorrente la residenza per anziani «S. Maria Goretti» di Corinaldo dove mercoledì scorso, 20 gennaio, è stata somministrata la prima dose del vaccino anti covid-19 a tutti gli anziani e a tutto il personale. Ben 125 le inoculazioni del siero grazie agli operatori Asur e alla direzione del distretto sanitario senigalliese. Dato che è stata la prima struttura a ricevere il vaccino, per l’occasione è stata realizzata un’aiuola a forma di primula per richiamare il logo ministeriale della campagna vaccinale, con tante primule quante sono state le dosi: un fiore per ogni anziano e ogni operatore vaccinato. Tra tre settimane, ritardi permettendo, avverrà il richiamo.