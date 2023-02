Rissa alla mensa Caritas, tre persone denunciate a Senigallia

SENIGALLIA – Sono tre le persone denunciate per rissa dai carabinieri dopo un episodio avvenuto all’interno della mensa Caritas, a Senigallia. Tutto è cominciato ieri, venerdì 17 febbraio, da un diverbio verbale che si è poi acuito sfociando in una lite fisica.I tre sono uomini tra i 54 e i 39 anni, residenti tra la provincia di Ancona e quella di Pesaro Urbino. Hanno iniziato a litigare per futili motivi, con tutta probabilità esaltati – almeno uno dei tre – dall’alcol. Prima che la rissa tra i tre degenerasse coinvolgendo altre persone, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i poliziotti del commissariato per sedare i violenti.Accompagnati in caserma, i tre sono stati denunciati per rissa. Uno di loro è stato trovato anche in possesso di un taglierino, quindi è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere.«Sono cose che dispiacciono – ha commentato il direttore della Caritas Giovanni Bomprezzi – ma che non sono così infrequenti, e per questo abbiamo attivato il protocollo che prevede il pronto intervento delle forze dell’ordine. Si tratta di tre persone arrivate insieme alla mensa, ma non accolte alla Caritas. Ogni tanto frequentano la mensa. Fortunatamente si è gestito tutto immediatamente, senza coinvolgere altre persone. Per un po’ verranno allontanate dai servizi della Caritas perché devono capire come comportarsi».