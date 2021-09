Risparmio energetico, project financing a Corinaldo da 2,5 milioni di euro

Nuove luci a led, manutenzione, gestione. videosorveglianza, impianti di climatizzazione negli edifici pubblici e una stazione di ricarica per mezzi elettrici: sarà tutto a carico della società che riceverà dal Comune un contributo annuo di circa 180mila euro per 15 anni

CORINALDO – L’efficientamento energetico sarà al centro di alcuni interventi da parte dell’amministrazione comunale che punta a rinnovare i propri sistemi di illuminazione pubblica, videosorveglianza, impianti termici e di climatizzazione. E’ infatti stata avviata una nuova strategia grazie al project financing da circa 180 mila euro annui per 15 anni che porterà per la comunità importanti benefici.

Nei prossimi mesi si interverrà con l’installazione di 879 nuovi corpi illuminanti con tecnologia a led che sommati ai 118 già esistenti, porterà su un totale di 1016 punti luce; garantirà un risparmio energetico importante, una maggiore durata del corpo illuminante stesso e una migliore visione notturna. Ma si interverrà anche con la realizzazione di un sistema di telegestione su 502 punti complessivi collegati a sette quadri elettrici; il sistema innovativo e rappresenta il livello più evoluto disponibile sul mercato che può anche consentire una futura evoluzione per altri servizi.

Sul versante sicurezza ci sarà l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza che si estenderà all’area sosta camper, area monumentale casa natale S.Maria Goretti, area parco pubblico, rotatoria passo del Turco, bivio zona cimitero; l’installazione di 9 telecamere aggiuntive a quelle già esistenti ed operative, garantirà una completa visione dei luoghi sensibili e il controllo d’accesso al territorio comunale.

Infine, per quanto riguarda i mezzi elettrici, verrà realizzata una stazione di ricarica nella zona del parcheggio adiacente alla scuola elementare “S. Maria Goretti”; tali apparecchiature consentiranno di ricaricare le auto ad oggi in circolazione con un tempo medio di 50 minuti.

Dunque ottimizzazione e rinnovamento degli impianti per una migliore gestione che porterà risparmi in termini economici. La manutenzione, poi, sarà in carico alla stessa società che si è proposta con il project financing. Tra gli altri benefici, ci sarà una consequenziale ricaduta in termini di decoro urbano delle zone centrali e periferiche del paese, la riduzione dell’inquinamento luminoso e ambientale, l’aumento della sicurezza stradale, la riduzione della criminalità e degli atti di vandalismo, il miglioramento delle performance illuminotecniche specie nell’illuminazione delle opere architettoniche mediante adeguata scelta cromatica della luce, l’integrazione degli impianti di illuminazione con l’ambiente circostante, sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, la riduzione dei consumi energetici, l’efficientamento degli impianti e il loro miglioramento nella funzionalità e contro i guasti accidentali.

Soddisfatta l’amministrazione comunale. Per il sindaco Matteo Principi che ha parlato di «un progetto che ci permette di riscrivere il piano energetico comunale. Un risultato importante raggiunto con la consapevolezza che per tanti anni la comunità ha pazientato. Investimenti di questo tipo sull’efficientamento energetico sono da sempre delle priorità però i tempi, gli aspetti burocratici e amministrativi hanno allungato molto questo nostro cammino sulla strada del rispetto delle persone e dell’ambiente».

Lucia Giraldi, assessore ai Lavori Pubblici: «E’ un’importante tappa quella che abbiamo raggiunto in questi giorni. Non un traguardo, ma una tappa perché quello che abbiamo intrapreso è un percorso che non può fermarsi qui ma che deve proseguire ed essere da stimolo, non solo per l’attuale e le future amministrazioni, ma per la comunità tutta. Uno stimolo ad assumere comportamenti e politiche sempre più volte alla sostenibilità ambientale, all’efficientamento energetico e a un più consapevole utilizzo delle risorse che abbiamo a disposizione».