Cesano al centro delle attenzioni della giunta di Senigallia: raffica di lavori pubblici

Dopo la serie di asfalti e manti stradali rifatti, arrivano un nuovo parcheggio e altre infrastrutture: in totale interventi per milioni di euro

SENIGALLIA – Nuova raffica di lavori pubblici grazie ai fondi Pnrr piovuti come una manna dal cielo per le amministrazioni comunali. A Senigallia la giunta Olivetti sta avviando una serie di interventi che riguardano le zone di Cesano e la “pesa” in centro storico. Si tratta di due aree adibite a parcheggio: una lo diverrà, l’altra lo è già. Ma andiamo per ordine.

Questa settimana, oltre all’annuncio del prossimo intervento in via Trento e via L’Aquila, sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio a raso in Strada Settima, al Cesano, zona nord di Senigallia. Un’opera che sarà utile soprattutto d’estate poiché vicina al lungomare Mameli (ponente): potrà evitare ai numerosi villeggianti di accedervi con l’auto lasciando il proprio mezzo in un’area distante appena 200 metri dal mare. Ma sarà anche utile ad alcuni frequentatori delle attività in zona che spesso, molto spesso, parcheggiano in maniera impropria causando disagi alla circolazione sulla statale adriatica nord. A fine lavori ci saranno circa 100 posti auto in più e avrà anche due colonnine di ricarica per le autovetture elettriche. Il costo ammonta complessivamente a 560 mila euro ed è stato finanziato prevalentemente con oneri derivanti da opere di urbanizzazione.

I lavori di realizzazione di un parcheggio in strada Settima al Cesano di Senigallia

La frazione di Cesano è da tempo al centro di alcuni interventi di miglioria o riqualificazione delle infrastrutture: sono già state sistemate strada della Marina, strada statale Adriatica nord, strada della Bruciata, e realizzata la pista ciclabile che collega il lungomare Mameli con la piazzetta del Cesano.

In futuro, inoltre, arriveranno: la famosa rotatoria all’incrocio tra strada della Marina e strada statale Adriatica, per la quale si sta attendendo da mesi l’acquisto definitivo di un’area necessaria per il completamento dell’opera; l’allargamento del Fosso del Trocco nel tratto sottostante la ferrovia; il risanamento del sottopasso delle Piramidi con l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua provenienti sia dalle murature verticali, sia dal sottofondo stradale; e infine la realizzazione del ponte ciclopedonale sul Cesano per collegare Senigallia con Marotta di Mondolfo (quest’ultimo intervento verrà realizzato dalla Regione).

Tra gli interventi iniziati in centro storico, i riflettori sono accesi sulla riqualificazione del parcheggio della “Pesa” in viale Leopardi, ai piedi del teatro La Fenice. Un intervento da 457 mila euro, che comprende il rifacimento dell’impianto fognario delle acque bianche; un camminamento pedonale largo tre metri accanto le mura urbiche, comprensivo di impianto di illuminazione notturna a led per la loro valorizzazione; e una fascia verde adibita a rain garden (avvallamento naturale preposto alla raccolta dell’acqua piovana) preposta a separare il parcheggio da via Leopardi. Nella stessa zona è in via di ultimazione la ristrutturazione di porta Mazzini, mentre le mura storiche sono state recentemente ripulite. Dall’altra parte della strada, invece, a partire dall’incrocio tra viale Leopardi e via Mercantini, verrà realizzato un marciapiede, che faciliterà i percorsi pedonali.