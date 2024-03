Riqualificazione degli impianti sportivi a Senigallia: ora tocca al palasport di via Capanna

SENIGALLIA – Dopo lo stadio tocca al palasport. La raffica di riqualificazioni (rese possibili indirettamente grazie al Pnrr) sta interessando anche gli impianti sportivi. Tra questi il palazzetto dello sport di via Capanna, detto anche palaPanzini, dal nome della scuola lì a fianco. La struttura, risalente alla fine degli anni ‘70, vedrà nei prossimi giorni intervenire varie ditte per sistemare balaustre, impianto di allarme, seggiolini per il pubblico e per la tinteggiatura.

Dopo la sostituzione delle balaustre, in questi giorni sta avvenendo il montaggio dell’impianto di allarme vocale antincendio E.V.A.C. (Emergency Voice and Communication) al palazzetto dello sport di via Capanna. «Per consentire la prosecuzione dell’attività sportiva – ha reso noto l’amministrazione comunale di Senigallia – i lavori avvengono di notte».

In sostituzione i seggiolini per il pubblico al palasport di via Capanna, a Senigallia

Tra pochi giorni partirà un secondo intervento, più estetico, con la sostituzione dei seggiolini per il pubblico che assiste a partite ed eventi, ma anche con il ripristino e la tinteggiatura dei gradoni. Quindi anche l’aspetto della sicurezza verrà curato. L’importo dei lavori ammonta a circa 160mila euro.

Ma il grosso degli interventi relativi al palasport deve ancora essere effettuato. L’impianto sportivo di via Capanna necessita, senza urgenze, di notevoli investimenti da parte dell’amministrazione comunale proprietaria dell’edificio. Per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della struttura è prevista una spesa di oltre 2,7 milioni di euro, che servirà a finanziare la sostituzione della copertura attuale e delle travi precompresse; il rifacimento di tutta l’impiantistica termica ed elettrica; la controsoffittatura; gli interventi di rinforzo locale dei nodi e delle travi; l’esecuzione delle sottofondazioni al corpo spogliatoi. Questi interventi, più costosi e importanti, sono previsti nel piano delle opere pubbliche per il 2024 ma ancora non sono stati programmati.