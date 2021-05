Via alla riqualificazione della fontana davanti la rotonda a mare di Senigallia

SENIGALLIA – Via all’intervento di ammodernamento e riqualificazione della fontana posizionata davanti la celebre rotonda a mare. Un intervento atteso da tempo dato che il manufatto e il suo mosaico, situati in piazzale della Libertà, letteralmente perdevano pezzi. Essendo uno dei biglietti da visita per quanto riguarda il turismo, l’amministrazione comunale non poteva tirarsi indietro.

Per l’occasione sono stati stanziati 53mila euro che consentiranno l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’impianto posto nella rotatoria all’incrocio tra i lungomari Marconi e Alighieri, viale IV Novembre e le vie Zara, Mondolfo e Spontini, come previsto dalla precedente giunta. Le cattive condizioni e l’ambiente marino hanno infatti deteriorato l’opera che ha un mosaico sia all’interno che all’esterno dell’invaso.

I segni del degrado erano ormai visibili ad occhio nudo, si legge nella delibera di giunta. Ma oltre all’aspetto estetico c’è anche la questione funzionale: il distacco dei tasselli ha lasciato che si verificassero alcune infiltrazioni di acqua rovinando anche la parte elettrica del funzionamento dell’impianto.

Ieri, lunedì 3 maggio, c’è stato il posizionamento delle recinzioni cantieristiche attorno all’invaso in cui è stata tolta l’acqua: al posto del disegno attuale che richiamava il mare, verrà posizionato un altro mosaico che si rifarà a una delle più celebri fotografie di Mario Giacomelli, quella dei pretini. Servirà un mesetto per terminare l’intervento di riqualificazione della fontana davanti la rotonda a mare, in tempo utile per i mesi clou della bella stagione che richiamerà come sempre tanti turisti.