Ripuliti i magazzini al porto di Senigallia dopo l’incendio del 2017

Sono stati rimossi i materiali dai manufatti all'ingresso nord: erano andati a fuoco nell'ottobre di quattro anni fa. Primo passo per il recupero sia dei box che della passerella

SENIGALLIA – Svolta la bonifica dei magazzini al porto di Senigallia divorati dalle fiamme in un grosso incendio nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre 2017. Pur senza limitare l’adiacente spiaggia agli utenti, gli operai hanno rimosso la gran parte dei rifiuti che il rogo aveva prodotto per cause di natura accidentale.

I magazzini si trovano all’ingresso nord del porto Della Rovere di Senigallia, sul lungomare Mameli, esattamente sotto la passerella in legno che conduce dal marciapiede all’area portuale e al rimessaggio delle barche senza dover attraversare la strada.

Il rogo al porto di Senigallia

Al loro interno erano stoccati i materiali che diverse associazioni – seppure molte avevano rimosso la gran parte delle attrezzature dato che ormai era ottobre – utilizzano per le attività sull’arenile e in acqua, a supporto di diportisti, imbarcazioni, bagnanti e atleti dei club velici senigalliesi.

Era andata a fuoco, oltre ai magazzini, ovviamente anche la passerella, rimasta tuttora inagibile. L’area veniva presa d’assalto soprattutto in occasione degli annuali fuochi d’artificio di fine agosto, entrando nel “cuore” di molti senigalliesi.

La passerella di legno al porto di Senigallia dopo l’incendio di lunedì 16 ottobre

Grazie a questo intervento che ha permesso di rimuovere numerosi rifiuti speciali non pericolosi, si è fatto quindi il primo passo per poter risistemare i manufatti. Il progetto risale all’amministrazione Mangialardi che intendeva recuperare sia i magazzini al porto di Senigallia che la passerella: un intervento da oltre 100 mila euro, i cui lavori sarebbero dovuti partire dopo l’estate 2020 ma sono slittati anche a causa del cambio di amministrazione.