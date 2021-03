Ripartenza Eccellenza, la Vigor Senigallia attende dettagli

SENIGALLIA – “L’Eccellenza riparte”: in mattinata, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha annunciato la ripartenza del massimo torneo regionale, entrato di fatto nella categoria delle competizioni di interesse nazionale. Ma non ha dato alcuni dettagli che erano attesi e decisivi. Ecco le sue parole divulgate dal sito della Figc: «L’Eccellenza ripartirà. La Lega Nazionale Dilettanti avrà la delega e io avrò solo un riscontro sui format da adottare. Non ci saranno retrocessioni nei campionati di Eccellenza e Promozione. Valuteremo in base al decreto “Ristori” che tipo di intervento possiamo dare alle società di Eccellenza che decideranno di riprendere la loro attività».

Affermazioni a cui la Vigor Senigallia ha fatto seguito con un commento da parte del presidente Franco Federiconi: «Accettiamo la scelta di ripartire e ci faremo trovare pronti appena arriveranno ulteriori indicazioni. Non è stato infatti chiarito come verremo finanziati per tutelare i dirigenti, lo staff e il gruppo squadra. Per quanto riguarda gli allenamenti, siamo in attesa di capire quando potremo cominciare. Di certo la Vigor Senigallia ha prontamente optato di valutare anche gli sviluppi dell’emergenza sanitaria nel nostro territorio. L’ingresso in zona rossa infatti non è un fattore da sottovalutare. Perciò attenderemo minimo un’altra settimana per decidere se riprendere con gli allenamenti».

Come a dire: ok, siamo tutti pronti a ripartire, ma attendiamo maggiori dettagli. Il tutto sperando che l’evoluzione pandemica non diventi una morsa troppo stringente, sotto ogni punto di vista.