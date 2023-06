Rinasce dopo l’alluvione l’area esterna della scuola “don Morganti” a Pianello di Ostra

Grazie alle numerose donazioni è stato possibile raccogliere i fondi - circa 35mila euro - per il progetto lanciato dal Rotary Club senigalliese. Lavori entro settembre, in tempo per il nuovo anno scolastico

OSTRA – Presentato il progetto di rinascita per la scuola primaria don Morganti a Pianello di Ostra. L’iniziativa “Dal Fango al Terzo Paradiso” è del Rotary Club senigalliese che vuole ricreare lo spazio esterno della scuola danneggiato con l’alluvione del 15 settembre 2022. L’obiettivo principale è mettere i bambini nelle condizioni di vivere l’ambiente scolastico in sicurezza, ma soprattutto ridare libertà ai bambini di viversi serenamente gli spazi esterni ed essere liberi di poter usufruire del giardino.

In particolare: inizialmente verranno rifatti il marciapiede e la recinzione frontale, dato che al momento non c’è alcun tipo di marciapiede e ciò rende il raggiungimento della scuola poco sicuro, sia per i bambini che per i genitori. La seconda fase vedrà l’allestimento della recinzione dei tre lati restanti, in modo da poter ridare ai bambini tutto lo spazio in cui erano abituati a giocare con l’allestimento anche di sedute esterne per la piena funzionalizzazione degli spazi. Infine ci sarà la sistemazione del giardino e la realizzazione di un orto botanico a cura del dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università politecnica delle Marche. Per le due fasi erano necessari circa 35mila euro (15.000+20.000) che sono stati raccolti grazie a una iniziativa solidale a cui hanno partecipato oltre 120 sostenitori con donazioni di vari importi per il raggiungimento dell’obiettivo.

I lavori dovrebbero terminare entro l’inizio di settembre, questo è l’auspicio, in modo da non interferire con lo svolgimento delle lezioni scolastiche che allora riprenderanno dopo la pausa estiva, come ha spiegato durante la presentazione del progetto la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Ostra Marilena Andreolini.

Ringraziamenti sono stati estesi non solo al Rotary club che ha ideato e sostenuto l’iniziativa attraverso il presidente Giovanni Consalvo Traina e i soci Alberto Bacchiocchi e Massimo Spadoni Santinelli che hanno curato gli aspetti tecnici, ma anche tutti i donatori che hanno reso possibile l’intervento alla scuola primaria don Morganti di Pianello di Ostra; tra questi anche le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, che hanno dedicato al progetto “Dal Fango al Terzo Paradiso” una cospicua donazione proveniente dagli associati della Regione Marche.