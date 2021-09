Rimorchio a fuoco lungo l’autostrada A14 tra Senigallia e Montemarciano

SENIGALLIA – Un violento incendio, scoppiato nel primo pomeriggio di oggi 21 settembre, ha interessato un mezzo pesante che circolava lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Senigallia e Montemarciano, in direzione sud. A dare l’allarme, intorno alle ore 15, sono stati alcuni automobilisti.

Impossibile per quanti percorrevano la Bologna-Taranto non notare il fumo uscire dal rimorchio dell’autoarticolato. Il conducente del tir ha fatto appena in tempo ad accostare e a sganciare la motrice dal rimorchio, prima che le fiamme avvolgessero completamente la struttura nella quale erano contenuti tessuti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Senigallia e dalla centrale di Ancona, con tre autobotti. L’incendio, violento, ha sprigionato un’alta colonna di denso fumo nero, visibile anche da chilometri di distanza. Solo dopo un’ora di lavoro sono riusciti ad avere la meglio, utilizzando il liquido schiumogeno antincendio.

L’intervento è in fase conclusiva, con la messa in sicurezza dell’area dell’intervento, dove si sono registrati ovvi rallentamenti, ma limitati disagi alla circolazione. Sul posto anche la polizia autostradale per i rilievi, ancora in corso.