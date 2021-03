Rimorchio contro il ponte, auto rovesciata: doppio incidente a Senigallia

SENIGALLIA – Doppio intervento da parte di vigili del fuoco e polizia locale a Senigallia per i soccorsi a due conducenti. Un primo episodio è avvenuto nella prima mattinata di oggi, 9 marzo, lungo strada della Bruciata; il secondo incidente si è verificato poco prima di pranzo sulla strada che conduce a Scapezzano.

L’incidente lungo la provinciale che porta a Monterado di Trecastelli è stato registrato intorno alle 9:45, quando un autoarticolato ha urtato il ponte dell’autostrada A14, finendo per danneggiare la centina, la struttura cioè posizionata sul rimorchio. Danneggiata, questa si è staccata dal mezzo e, con essa, alcuni materiali sono finiti poi sulla carreggiata stradale.

L’area è stata poi messa in sicurezza dagli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Senigallia che hanno rimosso completamente la centina danneggiata. Sul posto anche la Polizia Locale per la gestione della viabilità.

L’incidente lungo strada della Bruciata a Senigallia

Poco meno di un mese fa un altro episodio dello stesso genere era accaduto a un camionista che aveva preso male le misure. In quel caso la centina si era distrutta completamente, per fortuna, senza danneggiare né la struttura del ponte autostradale, né colpire altre vetture in transito.

L’incidente a Scapezzano di Senigallia

Prima delle ore 13 i Vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale senigalliese sono tornati in azione per un conducente che aveva perso il controllo della propria vettura. L’incidente è avvenuto lungo la strada comunale delle Grazie, a Scapezzano. Per cause in fase di accertamento l’uomo alla guida non è più riuscito a controllare l’auto che si è rovesciata lungo la carreggiata. L’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco, assieme al 118, e poi trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia, ma non è in pericolo di vita.