Rifiuti abbandonati a Ostra, Trecastelli e Ostra Vetere: raffica di multe

OSTRA – Ammontano a circa 3600 euro le sanzioni elevate dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” per i rifiuti abbandonati in giro dagli incivili. Rifiuti non pericolosi che in sei distinti episodi sono stati gettati nei territori comunali di Ostra, Trecastelli e Ostra Vetere.

I rifiuti abbandonati sono stati segnalati da alcuni cittadini alla Polizia locale che ha disposto gli accertamenti del caso per tentare di risalire agli autori di questi comportamenti illeciti. In poco tempo si è riusciti a individuare coloro hanno commesso l’illecito e a sanzionarli.

I sei episodi in questione – a cui si riferiscono le immagini – sono avvenuti negli ultimi mesi nei territori di via San Bonaventura, via Ghiretto e la zona attigua alla bretella Brugnetto-Pianello nel Comune di Ostra; in via Brugnetto a Ripe di Trecastelli e in contrada Brancasecca a Ostra Vetere.

Rifiuti abbandonati a Ostra

Rifiuti abbandonati, individuati e multati i responsabili degli illeciti

Le operazioni di pulizia e ripristino del decoro nelle zone interessate dall’abbandono illecito di rifiuti

Grazie alle indagini, portate avanti dagli agenti del comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”, tutti i responsabili sono stati multati per seicento euro ciascuno. La cifra dovrà essere versata alla Provincia di Ancona e risponde, in base alla normativa, all’esigenza di sostenere ingenti costi per ripulire l’area interessata dai rifiuti abbandonati, oltre che al ripristino del decoro urbano. Costi che altrimenti andrebbero a ricadere su tutti i contribuenti indistintamente, anche su chi ha permesso che ciò accadesse: infatti anche chi affida lo smaltimento dei rifiuti a soggetti terzi non autorizzati è considerato responsabile, alla stregua di chi materialmente commette l’illecito.