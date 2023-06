Rifiuti abbandonati a Serra de’ Conti, il vicesindaco: «Se vi prendiamo…»

SERRA DE’ CONTI – «Non vi prendiamo ma se vi prendiamo parte una denuncia per abbandono di rifiuti». È l’amaro sfogo sui social del vicesindaco di Serra de’ Conti, Pieramelio Baldelli, che ha commentato l’ennesimo episodio di inciviltà registrato lungo le strade del paese dell’alta valle del Misa.

I fatti si sono verificati nei giorni scorsi lungo via San Martino e via Valle, due strade di campagna, in posizione quindi lontana dal centro abitato e da occhi e controlli. Lì sono stati abbandonati una bicicletta, sacchi con rifiuti, sedie in plastica, secchi e altri materiali che potevano essere normalmente conferiti nei centri ambiente o attraverso la raccolta differenziata porta a porta.

Baldelli ha sottolineato sempre sulla pagina social “Sei di Serra de Conti se…” che in caso di inquinamento scatta la denuncia penale. Il problema è risalire al responsabile (o ai responsabili) di tale episodio: non ci sono videocamere di sorveglianza in zona e, anche se ci fossero, i malintenzionati troverebbero un altro angolo in cui lasciare illecitamente i propri rifiuti.

Da qui l’appello del vicesindaco: «Se qualcuno sa qualcosa, lo invito a rivolgersi alla polizia locale» che sta portando avanti degli accertamenti per riuscire a risalire all’incivile.