Rifiuti abbandonati: nuove segnalazioni a Montignano, Marzocca e Cesanella

SENIGALLIA – Stavolta è toccato a Montignano, frazione collinare a sud di Senigallia, ma anche a Marzocca sono stati segnalati più volte sacchi pieni di rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti della raccolta indumenti usati. Come se non bastasse anche a nord del centro storico si ripetono episodi simili che stanno facendo levare parecchie lamentele da parte dei cittadini.

A denunciare l’accaduto ieri, sabato 12 settembre, è stato un cittadino di Montignano, stanco di vedere quei sacchi neri pieni di rifiuti non conferiti correttamente. Lo ha denunciato sul web, sul gruppo Facebook “Sei di Senigallia se…” dove sono comparsi anche commenti con insulti nei confronti di chi continua a sbagliare, per dirla in termini bonari, o continua a far finta di non sapere come si conferiscono i rifiuti.

Fatto sta che rigorosamente di notte si verificano questi abbandoni di sacchi neri. La stessa situazione è stata segnalata dagli utenti anche a Marzocca e alla Cesanella, insomma a sud e nord della città, segno di un atteggiamento diffuso contro cui l’amministrazione comunale più volte ha cercato di porre rimedio. A volte è stato fatto un lavoro culturale, spiegando dove vanno conferiti i vari tipi di rifiuti, altre volte è intervenuta la polizia locale per indagare e multare i responsabili.

Sempre più persone però chiedono a sindaco e giunta di avere un atteggiamento più duro contro chi si comporta come se la città fosse una discarica.