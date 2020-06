Rifiuti abbandonati sul litorale, scattano i controlli della Polizia Locale di Montemarciano

MONTEMARCIANO – Rifiuti abbandonati sul litorale di Montemarciano. A darne notizia è la polizia locale che ha effettuato alcuni controlli sul lungomare di Marina per poter risalire a coloro che hanno lasciato a terra numerosi sacchi neri pieni di rifiuti, per lo più sfalci e potature.

I rifiuti abbandonati, sia a terra che in mare, costituiscono un problema per Montemarciano già da tempo, tanto che il Comune è già riuscito a ridurre il quantitativo di abbandoni attraverso l’uso di fototrappole e altre azioni di controllo, multe comprese. Sanzioni amministrative che vanno da € 300 a € 3.000 euro, salvo che abbiano rilevanza penale.

Nelle ultime settimane quasi la totalità dei rifiuti rinvenuti è caratterizzato da sfalci e potature, probabilmente provenienti dalla riapertura delle abitazioni per la stagione estiva. La lotta all’inciviltà di alcuni cittadini, non tutti residenti a Montemarciano, si porta avanti anche con l’informazione e l’appello al rispetto delle regole: così la polizia locale ricorda a tutti che è possibile per le utenze domestiche conferire i rifiuti presso il centro ambiente del proprio Comune; usufruire del servizio di ritiro domiciliare gratuito, da prenotare telefonando al numero 800.277.999; sfruttare la raccolta porta a porta con contenitore del verde (martedì e sabato).