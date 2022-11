Ricorso Fondazione Città di Senigallia, il Consiglio di Stato chiede a Regione e Comune gli atti

Intervengono Maurizio Mangialardi, capogruppo PD nell’assemblea regionale, e Dario Romano, capogruppo Pd in consiglio comunale: «Gli opportunismi e le negligenze della destra rischiano di essere pagate care da dipendenti, ospiti, famiglie e imprese»

SENIGALLIA – Il Consiglio di Stato scrive alla Regione Marche e al Comune di Senigallia lamentando il mancato invio di alcuni atti sulla questione della fondazione Città di Senigallia. A darne l’annuncio sono i consiglieri del Pd Maurizio Mangialardi, capogruppo nell’assemblea regionale, e Dario Romano, capogruppo in consiglio comunale.

I due esponenti Dem spiegano come la nota inviata il 2 novembre bacchetti in qualche modo i due enti guidati dal centrodestra per la mancanza di alcuni atti necessari a valutare il ricorso presentato da alcuni consiglieri contro la nomina dell’avvocato Corrado Canafoglia a commissario straordinario dell’ente socio-assistenziale senigalliese. Se dovesse continuare tale situazione, si procederà comunque a trattare l’istanza cautelare depositata dai ricorrenti sulla base degli elementi da loro forniti.

«È davvero grave e irresponsabile – affermano i capigruppo del Partito Democratico Maurizio Mangialardi e Dario Romano – che Regione Marche e Comune di Senigallia, a distanza di mesi dalla presentazione del ricorso non abbiano ancora trasmesso al ministero della Sanità la documentazione necessaria al Consiglio di Stato a giudicare il caso. Non sappiamo se le motivazioni di Acquaroli e Olivetti rispondano a criteri di opportunità politica, ovvero alla volontà di tutelare Canafoglia allontanando di mesi il giudizio del Consiglio di Stato su quella stucchevole nomina, oppure se si tratti semplicemente dell’ennesima negligenza amministrativa. Fatto sta che questo monito del Consiglio di Stato certifica non solo la mala amministrazione dei governi della destra, ma forse anche la loro inconfessabile consapevolezza circa l’opacità del percorso che ha portato l’avvocato Canafoglia alla guida della fondazione Città di Senigallia».

«Ciò che è peggio però – continuano i due esponenti Dem – è che i danni più seri Acquaroli e Olivetti li stanno causando al personale della fondazione, agli ospiti della rsa e alle loro famiglie, nonché alle imprese che lavorano con l’ente. Infatti, la spada di Damocle che continua a pendere sulla legittimità della nomina di Canafoglia sta pregiudicando il corretto funzionamento della fondazione, dato che gli atti deliberati dal commissario straordinario, almeno fino al pronunciamento del Consiglio di Stato, rischiano di essere invalidati qualora venisse accolto il ricorso. E con essi le operazioni eseguite dal commissario stesso in questa specie di interregno che va avanti da mesi».