Riconoscimento per la realtà solidale di Senigallia “Undicesimaora”

SENIGALLIA – Per la cooperativa sociale Undicesimaora, nata da un’idea della Caritas senigalliese, arriva il riconoscimento. Dopo i numerosi apprezzamenti da dieci anni a questa parte, per la realtà solidale cittadina arriva anche l’importante riconoscimento del Premio Angelo Ferro 2021 per l’innovazione nell’economia sociale.

Il riconoscimento premia infatti le prime venti realtà innovative tra cooperative, consorzi ed enti del terzo settore. Un grande risultato che ha portato molta soddisfazione a Senigallia, dato che Undicesimaora si occupa di sostenere le persone in difficoltà attraverso un lavoro e il reinserimento sociale.

La prima fase del premio, promosso dalla Fondazione Angelo Ferro e dalla Fondazione Emanuela Zancan, con il sostegno di Intesa SanPaolo, si è conclusa con 265 candidature, da parte di enti del terzo settore di tutta l’Italia, con una forte presenza da Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. I concorrenti sono cooperative sociali, consorzi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni e fondazioni di diritto privato, enti del terzo settore, imprese sociali, enti ecclesiastici delle confessioni religiose e organizzazioni non governative.

Dopo un’attenta valutazione delle candidature, la commissione del premio ha individuato le 20 esperienze innovative migliori, le più significative, che andranno alla selezione finale. Tra queste Undicesimaora, che nonostante la difficoltà del periodo e l’incertezza che stiamo vivendo lotta ogni giorno per offrire tirocini e borse lavoro a chi ha subito più gravemente il colpo del Covid, a chi si è trovato inaspettatamente disoccupato, a chi ha bisogno di un lavoro per riconquistare la sua dignità e la voglia di andare avanti. I vincitori saranno annunciati in diretta streaming durante la cerimonia di premiazione in programma per martedì 15 giugno alle ore 17.