Ricognizione dei danni per l’alluvione, fila davanti all’Urp di Senigallia 

SENIGALLIA – A un mese dalla terribile alluvione è finalmente attivo il servizio di assistenza per la compilazione del modello per la ricognizione dei danni subiti. Da ieri, lunedì 17 ottobre, primo giorno di attivazione del servizio, decine di persone si sono recate all’Ufficio Urp, in piazza Manni 7, per essere guidate gratuitamente dagli operatori nella compilazione delle domande che consentiranno di stabilire quale sia stato il danno subito dall’alluvione del 15 settembre scorso e accedere quindi ai contributi per la popolazione.

Un servizio che mira anche a rasserenare gli animi dei cittadini, tesi di fronte a un’attesa che si è protratta parecchio prima che il Comune ricevesse il via libera alla modulistica da compilare. Un passo propedeutico per comprendere con più precisione l’entità dei danni subiti dai privati durante l’allagamento di Senigallia a causa dell’esondazione del fiume Misa.

Davanti agli uffici per le relazioni con il pubblico c’è stato un continuo via vai di persone, senza registrare criticità se non un po’ di attesa: tempo necessario a compilare adeguatamente il Modello B1 “Ricognizione dei danni subiti (D.Lgs 1/2018 art. 25, c.2, lett. e) e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione (OCDPC n.922/2022 art. 4, c.3)” il che richiede tempo e attenzione. Sarà poi su quello che si determinerà l’ammontare delle risorse da restituire alla popolazione.

L’assistenza per la compilazione del modello per la ricognizione dei danni subiti con l’alluvione all’URP di Senigallia

L’ufficio Urp è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18.30, fino al termine ultimo per la presentazione della documentazione: giovedì 27 ottobre, ore 13.

Per quanto non potessero recarsi all’urp di Senigallia, il Comune ha realizzato un tutorial per la compilazione del Modello B1: https://www.youtube.com/watch?v=fo6GMeEpqkQ

Il Modello B1 potrà poi essere consegnato al Comune di Senigallia, in formato cartaceo, presso l’ufficio messi di Piazza Roma oppure inviato al seguente indirizzo mail: b1alluvione2022@comune.senigallia.an.it

Altre informazioni e le principali domande al riguardo si trovano sul sito del Comune di Senigallia: https://www.comune.senigallia.an.it/emergenza-alluvione-tutte-le-info/