Ricercato in Ungheria per droga, viveva e giocava a ping pong a Montemarciano: arrestato

Sull'uomo di 50 anni pendeva un mandato di arresto europeo per traffico di stupefacenti. Le indagini dei carabinieri sono iniziate da un indirizzo inesistente

MONTEMARCIANO – Viveva e si allenava a Montemarciano ma era ricercato in Ungheria e in Europa per traffico di droga. A trovarlo, nell’abitazione di un conoscente, sono stati i carabinieri che hanno messo le manette ai polsi di un cittadino ungherese di 50 anni.

Tutto è iniziato lo scorso gennaio quando è stato emesso un mandato di arresto europeo nei suoi confronti perché le forze dell’ordine ungheresi non trovavano nel suo paese il soggetto, responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti. Lui, nel frattempo, si era spostato in Italia senza però lasciare tracce.

Recentemente era stato controllato a Venezia ma agli operatori di polizia aveva fornito come domicilio un indirizzo di Montemarciano inesistente. Da questa prima traccia sono dunque partiti gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Senigallia che sono riusciti a verificare come effettivamente viveva nel paese.

Il cerchio ha iniziato a stringersi ed è stata rintracciata sia la casa sia il luogo dove si allenava in quanto atleta di tennistavolo. Galeotto fu il ping pong si potrebbe dire, perché questo dato ha contribuito all’arresto avvenuto ieri sera, 21 febbraio, nell’abitazione di un conoscente a Montemarciano, poco distante dal suo luogo di domicilio.

È stato dichiarato in arresto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che l’hanno portato nel carcere di Ancona, in attesa delle procedure di estradizione all’Ungheria dove dovrà espiare la pena.