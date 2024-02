Svolta la tradizionale sfilata dei carri allegorici provenienti da tutte le frazioni e oltre: migliaia di persone in centro storico per la gioia di grandi e piccoli

SENIGALLIA – Una bella giornata di sole ha accompagnato l’edizione 2024 del carnevale di Senigallia che si è svolta oggi, 13 febbraio, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Tante persone hanno voluto assistere al tradizionale spettacolo di maschere, coriandoli, musica e allegria affollando le vie del centro storico fino a piazza Garibaldi, dove si sono esibiti in scatenati balli tanti ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani appartenenti alle varie realtà associative di Senigallia e delle sue frazioni e di alcuni comuni limitrofi.

A colorare l’edizione 2024 del carnevale senigalliese ci hanno pensato i gruppi da Brugnetto con i tre carri “Willy Wonka”, “Lo stallòn del Brugnett” e “Barbie”; da Cesano con le api; da Vallone con le maschere egiziane, tema scelto anche da Borgo Passera; Montignano ha realizzato il carro dei “Lego”, Sant’Angelo si è dedicato al film “Coco”, mentre da Borgo Bicchia è arrivata la simpatica casa di riposo per la terza età. Casine di Ostra ha infine scelto di riempirsi di formiche ballerine.

Una festa in tutti i sensi, forse meno affollata del periodo pre-pandemia, ma che comunque ha portato in piazza e nelle strade migliaia di persone, caratterizzata anche dal lancio di caramelle, coriandoli e stelle filanti che tanto hanno divertito i piccoli festanti e non solo.