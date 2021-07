Riattivata la guardia medica turistica a Senigallia

L'Asur annuncia che dal 26 luglio al 31 agosto 2021 ripartirà il servizio finora non attivato per difficoltà nel reperire il personale disponibile. Confermati orari, sedi e costi

SENIGALLIA – Riattivata la guardia medica estiva sulla spiaggia di velluto. Dopo numerose polemiche e un enorme ritardo rispetto agli anni precedenti, ripartirà infatti il servizio ambulatoriale rivolto a bagnanti e turisti. Senza doversi recare per forza al quinto piano dell’ospedale, si potranno sfruttare le due sedi sul lungomare di levante e ponente o l’assistenza domiciliare per ricevere le cure mediche primarie.

Normalmente il servizio di guardia medica turistica veniva attivato il 1° luglio (o anche prima negli anni precedenti): quest’anno, per l’Asur Marche a causa di difficoltà nel trovare medici disponibili, per quasi due mesi d’estate non si è potuti ricorrere all’importante servizio rivolto a tutta l’utenza balneare. Il che ha scatenato un vespaio di polemiche. Tra gli interventi anche quello dell’ex sindaco e consigliere regionale Maurizio Mangialardi che aveva parlato di «oggettivo e sensibile abbassamento dei livelli di sicurezza sul litorale».

Ora, la stessa Asur ha comunicato che il servizio di guardia medica turistica verrà riattivato, dal 26 luglio al 31 agosto, dal lunedì alla domenica (ore 10-18). Immutate le due postazioni: una è situata in zona portuale, tra via della Darsena e il lungomare Mameli (riviera di ponente), nell’ufficio vendite parcheggio ex Italcementi; l’altra si trova di fronte all’hotel Ritz sul lungomare Alighieri (riviera di levante).

Negli stessi orari è attiva l’assistenza medica turistica domiciliare: le visite a casa devono invece essere richieste esclusivamente per telefono al 347.26.70.028.

Il servizio di guardia medica turistica è gratuito per i residenti nella regione Marche, mentre per coloro che provengono da fuori regione i costi variano dai 15 euro per la visita ambulatoriale ai 25 per quella domiciliare. Stessi prezzi, così come stabilito dal 2009, per tutti gli assistiti che decideranno di rivolgersi ai medici di medicina generale nelle ore di loro attività.