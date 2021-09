Senigallia, dal 4 ottobre riapre alle auto il ponte Angeli dell’8 dicembre 2018

SENIGALLIA – Ancora un rinvio per l’apertura al traffico automobilistico di ponte Angeli dell’8 dicembre 2018. Dopo l’annuncio di voler riaprire l’infrastruttura entro settembre, ecco la nuova data: lunedì 4 ottobre, come affermato dall’assessore ai lavori pubblici e mobilità Nicola Regine.

Stavolta a causare il rinvio è la presenza del mercato settimanale: era stata infatti ipotizzata la data di domani, 30 settembre, per il ritorno – non gradito a tutti – delle auto sul ponte, ma essendoci le bancarelle e il divieto di transito su via Portici Ercolani non avrebbe avuto senso.

Quindi tutto slitta a lunedì 4 ottobre, imprevisti permettendo. La decisione è arrivata ieri in giunta quando è stato fatto il punto della situazione. Da ultimare anche l’installazione della segnaletica: dopo mesi dall’inaugurazione del ponte finalmente i cartelli stradali renderanno noto a tutti come percorrere il ponte ex II Giugno e in quali fasce orarie.

Il ponte Angeli dell’8 dicembre 2018 sarà carrabile durante i feriali fino alle 16 e il sabato fino alle 14, per poi divenire pedonale fino alle 6 di mattina e nei festivi. Un utilizzo promiscuo, grazie ai dissuasori a scomparsa che cerca di accontentare un po’ tutti, sia coloro che chiedevano il ritorno delle auto – residenti e commercianti – sia coloro che invece chiedono da tempo di allargare la zona a traffico limitato per garantirsi un adeguato spazio e soprattutto la vivibilità della città storica.