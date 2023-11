Riapre la palestra del liceo Perticari dopo il forte vento di pochi giorni fa

SENIGALLIA – L’appello ha sortito l’effetto desiderato e la funzionalità della palestra del liceo classico Perticari è stata ripristinata dopo i danni dovuti al maltempo di pochi giorni fa. Lo rende noto la U.S. Pallavolo Senigallia in cui si sottolinea come «la Provincia sia stata tempestiva nell’intervento di ripristino».

L’immobile di via Rossini era rimasta danneggiata dopo il forte vento di cinque giorni fa, quando forti raffiche hanno soffiato sulla città di Senigallia. La dirigenza scolastica del Perticari aveva avvisato la società sportiva nerazzurra della sospensione delle attività nella palestra fino a data da definirsi. E nel frattempo era stata mobilitata la Provincia di Ancona.

«Diamo atto agli uffici sull’edilizia scolastica provinciali – spiegano dall’US – di aver garantito in tempi brevissimi a oltre 100 atleti di poter tornare ad allenarsi regolarmente. Comprendere, da parte di alcune istituzioni, che lo sport è cultura e formazione al pari della scuola e che la chiusura anche temporanea di un impianto ha immediate e gravi ripercussioni sociali e culturali, è fatto che non possiamo non apprezzare. Auspichiamo che tutte le istituzioni comprendano realmente e fuori da ogni retorica il valore inestimabile che lo sport riveste nel percorso formativo del giovane».