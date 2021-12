Due chiacchiere e tre canzoni per la Croce Rossa di Senigallia

Recital della Piccola Orchestra Swing a Senigallia per raccogliere fondi a favore del comitato locale della Cri: le risorse serviranno per i pacchi alimentari e i generi di prima necessità per le famiglie meno abbienti

SENIGALLIA – Una serata di beneficenza a favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Questo il senso dell’iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi, il 21 dicembre, all’auditorium San Rocco di Senigallia con il recital della Piccola Orchestra Swing, dal titolo “Roma, du’ chiacchiere, tre canzoni”.

Lo spettacolo, salutato dal sindaco Massimo Olivetti, ha visto sul palco Dario Pescosolido, anche autore del testo, anche al piano, Claudio Durpetti alla chitarra, Mirco Melelli e Tommaso Berluti alle percussioni e Paola Radicioni voce recitante: hanno rievocato musiche e aneddoti che hanno riportato alla mente dei numerosi spettatori presenti le atmosfere e, per qualcuno, ricordi della vita della Roma degli anni ’50 e ’60. Ascoltare brani come “Arrivederci Roma”, “Le Mantellate”, “Lella” e alcuni autentici Stornelli Romani, inframezzati da ricordi della “dolce vita” di Via veneto o della Festa delle Streghe di San Giovanni è stato, per molti, un tuffo nel passato.

Ma soprattutto è servito a raccogliere fondi per uno dei vari progetti rivolti al sociale che la Croce Rossa Italiana porta avanti ormai da tempo. Il presidente del comitato di Senigallia della Cri, Andrea Marconi, ha spiegato la finalità dell’iniziativa: le donazioni serviranno a supportare le famiglie che si rivolgono alla Cri senigalliese: mensilmente vengono accolte le richieste di 181 nuclei familiari per un totale di oltre 600 persone, bambini compresi. A loro vengono consegnati pacchi di generi alimentari ma anche vestiario e prodotti per la cura e l’igiene della persona.