Sul palco in pieno centro storico anche Luigi Strangis e Matteo Romano. Concerti gratuiti, posti su prenotazione on line. Tante sorprese: dal villaggio ludico al concorso per talenti emergenti

SENIGALLIA – Erano stati annunciati grandi nomi della musica italiana e così sarà. La seconda edizione di RDS Summer Festival partirà dal centro storico di Senigallia e porterà con sé due big come Achille Lauro e Giorgia, affiancati da altri due cantautori.

L’iniziativa nasce per festeggiare i 45 anni di Rds: il tour che contempla sei appuntamenti in altrettante località turistiche italiane (oltre a Senigallia il 23 e 24 giugno farà tappa a Sabaudia, Barletta, Messina, Sanremo e Marina di Pietrasanta) vedrà allestire un villaggio ludico: sarà qui che si esibiranno gli artisti in concerti live gratuiti. Piazze e parchi si animeranno dal pomeriggio fino a notte tra musica dal vivo e dj set, intrattenimento e divertimento.

A Senigallia il tour si fermerà in piazza Garibaldi, pieno centro storico, il 23 e 24 giugno prossimi: sul palco si alterneranno artisti del calibro di Achille Lauro e Giorgia, ma anche volti emergenti come i giovanissimi Luigi Strangis e Matteo Romano.

Gli organizzatori di RDS Summer Festival annunciano però che nei prossimi giorni saranno svelati anche nuovi ospiti e altre sorprese. Spazio anche ai talenti nascosti in giro per l’Italia: durante la manifestazione ci sarà la possibilità di esibirsi sul palco del festival e aprire i concerti dei più grandi artisti italiani. Ad oggi sono circa 600 le candidature raccolte: per iscriversi c’è ancora tempo e basterà andare sul sito rdssummerfestival.it. Sito in cui sarà anche possibile prenotare il proprio posto per assistere agli eventi, tutti gratuiti.