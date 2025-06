Rds summer festival fa tappa a Senigallia

Fervono i preparativi in piazza Garibaldi per le due serate di musica e intrattenimento con diversi nomi della scena musicale italiana tra cui Alessandra Amoroso, Baby K, Serena Brancale, Fred De Palma e Leo Gassmann

SENIGALLIA – Fervono i preparativi per la tappa di Senigallia dell’Rds summer festival, prevista per il 27 e 28 giugno in piazza Garibaldi. Il parterre è in fase di allestimento così come il palco in cui si esibiranno diversi nomi della scena musicale italiana tra cui Alessandra Amoroso, Baby K, Serena Brancale, Fred De Palma e Leo Gassmann.

Quella di Senigallia è la seconda tappa del tour di Rds e sarà condotta da Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, ma non mancheranno incursioni da dietro le quinte con Giorgia e Alice Mordenti, conduttrici di Rds Next, che intervisteranno le artiste presenti a Senigallia. Le altre speaker Samara Tramontana e Lisa Luchetta si occuperanno invece del contest per i giovani artisti emergenti.

Per il terzo anno, infatti, l’iniziativa darà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più noti artisti. Una giuria presiederà il casting e decreterà i giovani artisti che potranno vivere il loro sogno. Non solo, ai 4 migliori talenti che si saranno esibiti, verrà data l’opportunità di condividere il palco con i “big”.

Per la serata di venerdì 27 giugno è prevista l’esibizione in piazza Garibaldi di Serena Brancale, Capo Plaza, Bnkr44, Venerus, Alex Wyse e Settembre. Nella serata successiva, quella di sabato 28 giugno, saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Baby K, Sangiovanni, Benji & Fede, Fred De Palma, Leo Gassmann e Cioffi.

Il festival proseguirà poi con altre due tappe a Monopoli il 4 e 5 luglio e Olbia l’11 e 12 luglio.

Informazioni su prenotazioni, accesso, app, kit su Rds.it e Rdssummerfestival.it.