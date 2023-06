Rds, buona la prima: a Senigallia 12 mila presenze in due giornate e grandi nomi della musica

In piazza Garibaldi i big del panorama italiano: da Giorgia a Biagio Antonacci, da Annalisa ad Achille Lauro. Divertimento e spettacoli in sicurezza

SENIGALLIA – Buona la prima. Lo si può ben dire in città ma anche nel resto d’Italia perché la prima tappa del tour estivo di Rds si è svolta nel migliore dei modi, con tanta musica, un importante afflusso di persone e senza problemi per quanto riguarda la serenità degli spettatori grazie all’ingente spiegamento di unità delle forze dell’ordine disposto per non tralasciare nulla sul fronte della sicurezza.

Le due giornate e serate di venerdì 23 e sabato 24 giugno sono andate bene: a parte il maltempo che sembrava guastare i progetti a pochi minuti dall’inizio dello spettacolo, le nuvole hanno lasciato prima spazio alla musica dei talenti emergenti e poi ai grandi nomi già affermati nel panorama italiano: Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Giorgia, Luigi Strangis e Matteo Romano si sono esibiti sul palco allestito in mezzo a un villaggio in piazza Garibaldi.

Achille Lauro a Senigallia per la prima tappa del Rds Summer Festival 2023

Senza contare tutte le attività ludiche, i dj set, la comicità di Baz – voce di “Tutti pazzi per RDS”, la conduzione di Anna Pettinelli, una delle voci storiche dell’emittente radiofonica (Rds festeggia i primi 45 anni di messa in onda), e ospiti speciali come Cioffi, Junior Cally e alcuni dei partecipanti all’ultima edizione di Amici: Cricca, NDG & Tommy Dali, Piccolo G.

Un evento riuscito, testimoniato dalla presenza a Senigallia di 12 mila persone nel conteggio totale delle due giornate secondo la questura dorica.

Eppure non si sono registrati problemi sul fronte sicurezza: il dispositivo di prevenzione voluto per l’evento dal questore Capocasa ha previsto l’impiego di numerose unità di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, in sinergia con la Protezione Civile, società di security, gli organizzatori di Radio Dimensione Suono e il Comune di Senigallia. Un servizio di ordine e sicurezza pubblica che ha permesso la coabitazione di giovani e meno giovani, molte famiglie e bambini, che hanno potuto assistere serenamente ed in sicurezza a tutti gli spettacoli degli artisti presenti.