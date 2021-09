L'episodio destò molta preoccupazione anche per la violenza nei confronti del 77enne. Manette già scattate per uno dei due autori: i militari scovano a Ravenna il complice

SENIGALLIA – C’è voluto più di un anno ma alla fine è stato acciuffato e portato in carcere anche il secondo rapinatore che, assieme a un complice, colpì il 7 agosto 2020 in un’abitazione della spiaggia di velluto. I militari della compagnia cittadina hanno infatti arrestato a Ravenna un 21enne, responsabile della rapina ai danni di un anziano che fruttò diverse centinaia di euro tra soldi e gioielli.

L’episodio destò scalpore per la violenza usata nei confronti della vittima: il 77enne, che viveva solo nell’appartamento poco fuori dal centro di Senigallia, venne colpito più volte dai due uomini col volto travisato, immobilizzato a letto e messo a tacere con una sciarpa in bocca; poi venne rapinato del denaro custodito in casa, circa 350 euro, e di alcuni monili in oro. Solo dopo un po’ di tempo l’uomo riuscì a slegarsi e a dare l’allarme ai carabinieri.

Grazie alle indagini tecniche e scientifiche svolte nell’immediatezza, i militari guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto riuscirono ad individuare delle impronte digitali che si sono rivelate molto utili: insieme all’analisi dei tabulati telefonici, il 19 agosto 2020, fu arrestato un 29enne. Questi, un uomo di origini cubane domiciliato ad Ancona, finì in carcere con l’accusa di rapina aggravata in abitazione in concorso con un altro uomo. Del complice però si erano perse le tracce.

Le indagini sono poi proseguite, fino a identificare come responsabile anche un 21enne di Ravenna. Ieri, 15 settembre, i carabinieri della compagnia di Senigallia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del giovane residente nella città romagnola.