Raid notturni nei ristoranti del Lungomare: tre locali nel mirino del ladro solitario

MONTEMARCIANO – Tre ristoranti sono stati presi di mira nelle scorse notti da un ladro solitario che si è introdotto all’interno dei locali portando via denaro. Il bandito, che si sarebbe spostato in sella a uno scooter, ha colpito al “Tesoro dei Pirati” di Marzocca di Senigallia, al “Ristorante Alberto Berardi” di Marina di Montemarciano e a “La Cala” sempre a Marina.

Al “Tesoro dei Pirati” ha colpito nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2,30. Il suo volto è stato ripreso dalle telecamere interne del locale, sebbene il bandito abbia tentato di spostarle per eludere la registrazione. Ha messo mano al ricevitore di cassa, portando via denaro contante per circa 150 euro. Il titolare, Talal Karajah sospetta che possa essere lo stesso autore del furto successo il giorno di Natale, quando un bandito solitario aveva tentato di arrivare alla cassa per rubare ma non era riuscito a prendere nulla.

Pochi giorni dopo, stesso modus operandi per il furto al noto “Ristorante Alberto Berardi” sul lungomare di Marina, al civico 80. Il ladro, sempre in sella al suo scooter, non s’è fatto intimidire dalla furia del mare e dalle condizioni in cui versa quel tratto di lungomare sferzato dalle mareggiate – pertanto chiuso in parte – e dopo aver messo a segno un’effrazione alla porta d’ingresso ha portato via il cassetto della cassa che conteneva circa 300 euro. E’ scattato l’allarme, ma quando il titolare si è recato sul posto, del ladro non c’era più traccia. Ultimo locale a essere stato visitato, forse proprio dalla stessa persona, è “La Cala” sul lungomare di Marina. Il ristorante era chiuso, pertanto il malvivente è dovuto andare via a bocca asciutta, ma nel rovistare in giro ha causato numerosi danni. Il titolare ha messo le telecamere di videosorveglianza a disposizione dei Carabinieri che stanno conducendo le indagini. La Cala era già stata presa di mira dai ladri anche il 23 novembre, quando erano state asportate bottiglie di liquori e vini, ma i Carabinieri erano riusciti a risalire al responsabile. Le indagini sono in corso.