SENIGALLIA – I carabinieri della Compagnia cittadina hanno denunciato un 52enne del posto per una serie di furti avvenuta a Montemarciano lo scorso mese. Si tratta di un senigalliese che a fine novembre si era intrufolato in almeno due ristoranti – La Cala e Heidi – sul lungomare per trafugare quanti più beni possibile.

Grazie ai quattro episodi di furto era stato possibile rubare numerose bottiglie di alcolici, soprattutto vini e spumanti, oltre a qualche altro prodotto alimentare, persino i surgelati. Le indagini sono state avviate nell’immediatezza dai militari della Stazione di Montemarciano e hanno consentito di identificare l’autore dei furti. L’uomo, incensurato, è stato trovato nel corso di un controllo in possesso di ben 61 bottiglie di vino, spumante e champagne, tutte provento dei furti commessi ai vari ristoranti ed esercizi commerciali. Dopo il rinvenimento, tutta la refurtiva è stata riconsegnata ai rispettivi proprietari.

Raid negli chalet di Montemarciano, preso il ladro di alcolici

Non è l’unico furto avvenuto nei dintorni: nell’ultima settimana si sono verificati cinque episodi nella vallata del Misa, dalla spiaggia di velluto alle colline montenovesi. In ordine di tempo, il primo si è verificato il 15 dicembre, quando da un’abitazione in via Giotto, zona Cesanella di Senigallia, sono stati asportati da ignoti monili in oro e un po’ di denaro contante. Il bottino non è stato ancora quantificato ma i proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando e diffuso la notizia sui social per allertare vicini e conoscenti.

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre è stato messo a segno un furto ai danni di un’azienda di Ostra Vetere: ignoti malviventi si sono introdotti per rubare il fondo cassa, circa 300 euro, prima di sparire nel buio. L’allarme è stato dato ieri dai titolari. Nel paese è stata visitata anche un’abitazione senza però che sia stato prelevato alcunché, così come magro è il bottino di un furto in una casa a Corinaldo: i ladri sono riusciti a entrare ma hanno portato via oggetti di bigiotteria e poco altro. Analogo furto è stato denunciato a Montignano di Senigallia: sempre nella giornata di domenica, nel pomeriggio, c’è stata un’intrusione in casa che ha fruttato ai responsabili solo qualche gioiello di scarso valore.

Una serie di furti che però non deve far temere in quanto il numero di reati del genere è in netto calo come spiegano dall’Arma: certo, ci sono sempre le precauzioni da prendere che suggerisce il buon senso e che gli stessi militari della Compagnia senigalliese hanno ricordato nel corso di alcuni incontri. L’ultimo di questi c’è stato ieri, lunedì 19 dicembre, proprio a Ostra Vetere dove i carabinieri, guidati dalla comandante della Compagnia, Cap. Francesca Romana Ruberto, hanno illustrato agli anziani presenti le principali modalità operative di ladri e truffatori e alcune informazioni per la prevenzione di tali episodi. Incontro a cui ha partecipato anche il sindaco Rodolfo Pancotti.