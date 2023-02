Raid nell’appartamento per le vacanze, arrestato ladro a Senigallia

SENIGALLIA – Colto in flagranza di reato e arrestato subito l’uomo che, nel tardo pomeriggio di ieri 31 gennaio, è stato sorpreso all’interno di un appartamento mentre cercava di rubare qualcosa. A fermarlo sono stati i carabinieri della Stazione di Montemarciano.

In manette un giovane 22enne di nazionalità marocchina: si era intrufolato, forzando una finestra, all’interno di un’abitazione estiva nella frazione di Marzocca di Senigallia, al momento non abitata. Si era appropriato di un telefono cellulare e di un orologio trovati nella casa e, alla vista dei militari, ha cercato di scappare.

È stato bloccato e portato in caserma: qui al termine delle procedure di rito, è stato arrestato per furto in abitazione e collocato in camera di sicurezza in quanto senza fissa dimora. Stamattina ci sarà l’udienza di convalida al tribunale di Ancona.