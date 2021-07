Rafforzati i controlli dei carabinieri contro i furti nei comuni dell’hinterland senigalliese

Aumenta per tutta l'estate il pattugliamento del territorio come disposto dal comando provinciale dorico: è la prima risposta ai recenti e numerosi episodi delinquenziali avvenuti nell'entroterra

OSTRA – Serata di controlli quella di ieri, 22 luglio, e di multe. I carabinieri della compagnia locale hanno effettuato infatti vari servizi di pattugliamento del territorio, come disposto dal comando provinciale di Ancona per far fronte alle numerose segnalazioni di furti, tentati o messi a segno. Questa volta, però, sono state riscontrate solo delle violazioni al codice della strada.

I controlli hanno interessato i vari comuni di competenza dei carabinieri, tra cui Ostra e Corinaldo dove è stato svolto un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio, i reati predatori e la sicurezza stradale. Sono stati utilizzati 16 militari che hanno fermato e controllato 42 autoveicoli e 55 persone.

Proprio sul versante della sicurezza stradale si sono riscontrate alcune criticità: c’è stato chi andava troppo veloce, chi guidava il proprio autoveicolo facendo uso del telefono cellulare e, persino, chi percorreva una strada nel senso opposto di marcia. Alle violazioni al codice della strada i carabinieri hanno risposto con altrettante sanzioni.

I servizi per contrastare i furti nelle zone di campagna e dell’hinterland, che avvengono spesso quando i proprietari sono fuori per cena o dopocena, continueranno per tutto il periodo estivo ed in ogni comune del territorio senigalliese, fanno sapere i militari, in modo che si possa passare un’estate il più serena possibile.