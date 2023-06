Raffica di furti in abitazione, almeno quattro colpi negli ultimi giorni nel senigalliese

Vari i tentativi in più zone della città, sempre di pomeriggio, su cui stanno indagando carabinieri e polizia. Un'anziana è stata derubata di soldi e gioielli da finti tecnici che si sono introdotti in casa con la scusa di una riparazione

SENIGALLIA – Ancora furti e raggiri in città dove si sono registrati vari casi negli ultimi giorni. Tra cui almeno quattro abitazioni visitate dai ladri, con due tentativi andati a segno, e la trappola nei confronti di un’anziana da parte di due finti tecnici.

Iniziamo da questo episodio perché ripropone la necessità di informare la popolazione circa le principali modalità operative dei malviventi. Il fatto è accaduto mercoledì pomeriggio verso le 18 in un’abitazione di strada del Ferriero, a Sant’Angelo di Senigallia. Con la scusa della perdita di acqua da riparare, due persone si sono introdotte nell’appartamento dove la donna era sola: le hanno consigliato di spostare soldi e gioielli fino a che non avessero terminato le operazioni per poi andare via. Ma quando la donna è tornata a sistemare tutto, dei suoi beni non c’era più traccia.

Ha quindi chiamato i carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza, così come quella di una coppia di vicini di casa che, rientrando, si sono accorti di aver subito un furto. Non sono stati in grado di quantificare il bottino trafugato a Sant’Angelo ma, tra soldi e gioielli, non dovrebbe essere inferiore a qualche migliaio di euro.

Indagini in corso anche da parte della polizia che è stata chiamata per un sopralluogo sempre a Senigallia dai proprietari di un’abitazione visitata dai ladri. Quando sono tornati a casa dopo alcune ore di assenza hanno trovato i mobili spostati e una finestra forzata. All’appello anche in questo caso mancavano soldi e gioielli, poi quantificati in circa quattro mila euro. La polizia riferisce di altri episodi non riusciti: probabilmente si tratta delle stesse persone che hanno tentato un colpo fino a che non è riuscito.