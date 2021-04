In radio e sui social il nuovo singolo di Alessandro Mancuso

SENIGALLIA – Esce oggi, lunedì 26 aprile, Insonnia, il nuovo singolo del cantante marchigiano Alessandro Mancuso, in arte Dante. Il 24enne di Falconara Marittima e da tempo legato a Senigallia, si è immerso in un lavoro alla ricerca di sé di cui, a partire da domani, sarà possibile sentire la traccia nelle radio locali e vedere il videoclip su youtube e sull’account Instagram ufficiale dell’artista: @itsdan7e.

Brano introspettivo, Insonnia parte dalla pandemia attuale e dalla limitata possibilità di socializzare per arrivare al necessario confronto con noi stessi.

«Note che possono essere condivisibili da tutti – spiega l’artista Alessandro Mancuso – come l’odio o l’amore per se stessi, il ritrovarsi a non dormire dopo una giornata stressante e a pensare a ciò che si è fatto, a ciò che poteva essere fatto meglio».

Per questa canzone, Alessandro Mancuso ha collaborato con Matteo Schiaroli (Skiama) per la parte relativa alla produzione; con Federico De Cecco (zona16studio) per il video musicale e con Davide Rubino per il management.

Insonnia è un brano melodico pop con influenze R&B, Elettropop, Darkwawe e altri generi musicali che dal 9 maggio, due settimane dopo, sarà disponibile anche su Spotify e la maggior parte delle piattaforme musicali.